Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.
17.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:22
Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|17,59
|17,59
|Kuru kayısı
|Kg
|13,26
|13,26
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,16
|5,80
|Elek altı kuru kayısı
|Kg
|9,50
|9,50
Kaynak: AA