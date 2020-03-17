Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda 2 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 17,59 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 No'lu şekerpare kayısı Kg 17,59 17,59 Kuru kayısı Kg 13,26 13,26 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,16 5,80 Elek altı kuru kayısı Kg 9,50 9,50

Kaynak: AA