Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 2 nolu şekerpare kayısı Kg 17,69 17,69 Kuru kayısı Kg 14,50 17,27 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 5,80 Natürel kuru kayısı kesme Kg 13,63 13,63

Kaynak: AA