Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.
13.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|17,69
|17,69
|Kuru kayısı
|Kg
|14,50
|17,27
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,80
|Natürel kuru kayısı kesme
|Kg
|13,63
|13,63
Kaynak: AA