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Malatya, Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.

13.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu şekerpare kayısının kilogramı 17,69 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu şekerpare kayısı Kg 17,69

17,69

Kuru kayısı Kg14,50

17,27

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22

5,80

Natürel kuru kayısı kesme Kg13,63

13,63

Kaynak: AA

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