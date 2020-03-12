Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 28,41 28,41 Kuru kayısı Kg 12,76 13,09 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 25,33 25,33 Naturel gün kurusu Kg 23,00 24,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,90 4,90

Kaynak: AA