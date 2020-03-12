Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.
12.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 28,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,41
|28,41
|Kuru kayısı
|Kg
|12,76
|13,09
|1 No'lu şekerpare kayısı
|Kg
|25,33
|25,33
|Naturel gün kurusu
|Kg
|23,00
|24,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,90
|4,90
Kaynak: AA