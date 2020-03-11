Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.
11.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|18,27
|18,27
|Kuru kayısı
|Kg
|13,45
|15,48
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|7,42
|9,57
|Nohut
|Kg
|3,00
|3,00
Kaynak: AA