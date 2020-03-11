Malatya Ticaret Borsası Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsasında 3 No'lu şekerpare kayısının kilogramı 18,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 3 Nolu şekerpare kayısı Kg 18,27 18,27 Kuru kayısı Kg 13,45 15,48 Endüstriyel kuru kayısı Kg 7,42 9,57 Nohut Kg 3,00 3,00

Kaynak: AA