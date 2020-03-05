Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.
05.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|26,68
|26,68
|Kuru kayısı
|Kg
|14,69
|19,14
|Organik kuru kayısı
|Kg
|22,25
|24,25
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,21
|22,21
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA