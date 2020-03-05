Malatya Ticaret Borsası

05.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 26,68 26,68 Kuru kayısı Kg 14,69 19,14 Organik kuru kayısı Kg 22,25 24,25 Jumbo kayısı Kg 22,21 22,21 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 18,00 18,00

Kaynak: AA