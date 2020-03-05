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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

05.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 26,68

26,68

Kuru kayısı Kg14,69

19,14

Organik kuru kayısı Kg22,25

24,25

Jumbo kayısı Kg22,21

22,21

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,00

18,00

Kaynak: AA

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