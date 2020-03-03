Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
03.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:56
Malatya Ticaret Borsası'nda 3 No'lu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|3 No'lu natürel kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|20,52
|20,52
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,80
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|7,90
|16,00
Kaynak: AA