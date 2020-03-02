Malatya Ticaret Borsası

02.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:16

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo natürel kuru kayısı Kg 37,00 37,00 Jumbo kayısı Kg 25,00 28,00 1 nolu gün kuru kayısı Kg 13,60 34,00 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 9,86 9,86

Kaynak: AA