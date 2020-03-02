Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.
02.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:16
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|25,00
|28,00
|1 nolu gün kuru kayısı
|Kg
|13,60
|34,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|9,86
|9,86
Kaynak: AA