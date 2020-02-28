Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
28.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|14,80
|24,50
|Organik kuru kayısı
|Kg
|13,00
|13,00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,60
|17,20
Kaynak: AA