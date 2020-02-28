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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

28.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 26,00

26,00

Gün kurusu kayısı Kg14,80

24,50

Organik kuru kayısı Kg13,00

13,00

Kuru kayısı Kg12,60

17,20

Kaynak: AA

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