Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.
27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:04
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,08
|27,08
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,44
|10,44
|Kuru kayısı
|Kg
|17,66
|17,66
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
|Kg
|16,00
|16,00
Kaynak: AA