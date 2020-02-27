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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.

27.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:04
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 27,08 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 27,08

27,08

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,44

10,44

Kuru kayısı Kg17,66

17,66

Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg16,00

16,00

Kaynak: AA

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