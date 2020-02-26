Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
26.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18
Malatya Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel gün kurusu kayısı
|Kg
|29,00
|29,00
|Organik kuru kayısı
|Kg
|16,24
|16,24
|Kuru kayısı
|Kg
|11,80
|14,00
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|27,79
|27,79
Kaynak: AA