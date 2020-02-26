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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

26.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda natürel gün kurusu kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu kayısı Kg 29,00

29,00

Organik kuru kayısı Kg16,24

16,24

Kuru kayısı Kg11,80

14,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg27,79

27,79

Kaynak: AA

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