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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

25.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:08
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında natürel kuru kayısının kilogramı 26,68 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 26,68

26,68

4 nolu organik kuru kayısı Kg22,00

22,00

Kuru kayısı Kg20,00

25,00

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg14,50

14,50

Kaynak: AA

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