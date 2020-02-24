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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.

24.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg 12,24

20,00

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,15

11,60

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,52

5,80

Kayısı çekirdeği içi acı Kg14,00

14,00

Kaynak: AA
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