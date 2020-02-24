Malatya Ticaret Borsası

24.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,24 20,00 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,15 11,60 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,52 5,80 Kayısı çekirdeği içi acı Kg 14,00 14,00

Kaynak: AA