Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.
24.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:12
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,24 ile 20,00 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|12,24
|20,00
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,15
|11,60
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,52
|5,80
|Kayısı çekirdeği içi acı
|Kg
|14,00
|14,00
Kaynak: AA