Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.

19.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
2 nolu natürel kayısı Kg 23,95 23,95

Kuru kayısı Kg12,76

13,70

Organik kuru kayısı Kg19,72

19,72

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,22

5,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,80

14,80

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler