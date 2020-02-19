Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.
19.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:00
Malatya Ticaret Borsasında 2 nolu natürel kayısının kilogramı 23,95 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|2 nolu natürel kayısı
|Kg
|23,95
|23,95
|Kuru kayısı
|Kg
|12,76
|13,70
|Organik kuru kayısı
|Kg
|19,72
|19,72
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,80
|14,80
Kaynak: AA