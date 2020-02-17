Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.
17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|26,00
|26,00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,76
|22,44
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,80
|9,43
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|12,18
|12,18
Kaynak: AA