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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu organik kuru kayısı Kg 26,00

26,00

Kuru kayısı Kg12,76

22,44

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,80

9,43

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg12,18

12,18

Kaynak: AA
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