Malatya Ticaret Borsası

17.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:28

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 26,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 4 nolu organik kuru kayısı Kg 26,00 26,00 Kuru kayısı Kg 12,76 22,44 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,80 9,43 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 12,18 12,18

Kaynak: AA