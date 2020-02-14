Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
14.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:06
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu natürel kayısı
|Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,00
|15,61
|Gün kurusu
|Kg
|14,10
|17,75
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|6,25
|6,25
Kaynak: AA