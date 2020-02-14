Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

14.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:06
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında 4 nolu natürel kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
4 nolu natürel kayısı Kg 21,0021,00

Kuru kayısı Kg10,00

15,61

Gün kurusu Kg14,10

17,75

Endüstriyel kuru kayısı Kg6,25

6,25

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler