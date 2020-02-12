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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

12.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında natürel gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu Kg 22,0022,00

Kuru kayısı Kg11,25

11,25

Organik kuru kayısı Kg21,31

30,74

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,80

7,97

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg13,92

13,92

Kaynak: AA
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