Malatya Ticaret Borsası

11.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:40

Malatya Ticaret Borsasında paketli kuru kayısının kilogramı 29,61 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Paketli kuru kayısı Kg 29,61 29,61 Kuru kayısı Kg 11,50 15,10 4 Nolu organik kayısı Kg 28,25 28,25 Gün kurusu kayısı Kg 19,20 25,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 16,40 16,40

Kaynak: AA