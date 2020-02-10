Malatya Ticaret Borsası

10.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:14

Malatya Ticaret Borsasında 3 nolu organik kuru kayısının kilogramı 31,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 3 nolu organik kuru kayısı Kg 31,87 31,87 Kuru kayısı Kg 17,50 17,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,40 12,75 Jumbo kayısı Kg 26,67 26,67

Kaynak: AA