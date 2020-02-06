Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.
06.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|18,95
|19,24
|Kuru kayısı
|Kg
|18,95
|21,17
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,30
|4,30
|2. Kalite endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|9,40
|9,40
Kaynak: AA