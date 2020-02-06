Malatya Ticaret Borsası

06.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 18,95 19,24 Kuru kayısı Kg 18,95 21,17 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,30 4,30 2. Kalite endüstriyel kuru kayısı Kg 9,40 9,40

Kaynak: AA