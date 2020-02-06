Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.

06.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:26
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,95-19,24 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 18,95

19,24

Kuru kayısı Kg18,95

21,17

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,30

4,30

2. Kalite endüstriyel kuru kayısı

 Kg9,40

9,40

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler