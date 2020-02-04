Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.
04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,11
|25,11
|Kuru kayısı
|Kg
|16,40
|16,40
|Jumbo kayısı
|Kg
|17,93
|17,93
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,12
|8,12
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,92
|14,92
Kaynak: AA