Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.

04.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 25,11 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 25,1125,11

Kuru kayısı Kg16,40

16,40

Jumbo kayısı Kg17,93

17,93

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg8,12

8,12

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,92

14,92

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler