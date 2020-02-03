Malatya Ticaret Borsası

03.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:30

Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo natürel kuru kayısı Kg 37,00 37,00 Kuru kayısı Kg 13,60 21,00 Jumbo kayısı Kg 28,00 28,00 Naturel kuru kayısı kesme Kg 16,47 16,47 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 9,86 9,86

Kaynak: AA