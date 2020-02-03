Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
03.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:30
Malatya Ticaret Borsasında jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 37 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|37,00
|37,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,60
|21,00
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Naturel kuru kayısı kesme
|Kg
|16,47
|16,47
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|9,86
|9,86
Kaynak: AA