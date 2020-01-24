Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.
24.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:10
Malatya Ticaret Borsasında 4 nolu organik kuru kayısının kilogramı 28,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|4 nolu organik kuru kayısı
|Kg
|28,85
|28,85
|Kuru kayısı
|Kg
|18,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,95
|5,47
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA