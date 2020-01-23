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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

23.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:22
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 27,0027,00
Kuru kayısı Kg18,76

18,76

Endüstriyel kuru kayısı Kg8,12

8,12

2 Nolu şekerpare kayısı

 Kg15,95

15,95

Kaynak: AA
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