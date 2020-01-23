Malatya Ticaret Borsası

23.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:22

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 27,00 27,00 Kuru kayısı Kg 18,76 18,76 Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,12 8,12 2 Nolu şekerpare kayısı Kg 15,95 15,95

Kaynak: AA