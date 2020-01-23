Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
23.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:22
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
|Kg
|18,76
|18,76
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,12
|8,12
|2 Nolu şekerpare kayısı
|Kg
|15,95
|15,95
Kaynak: AA