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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.

22.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:46
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,64 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 19,6419,64

Kuru kayısı Kg17,00

17,00

Kesmelik kuru kayısı Kg5,40

5,40

Dut kurusu

 Kg19,60

19,60

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Kaynak: AA
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