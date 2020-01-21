21.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,40-23,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 23,40 23,50 Kuru kayısı Kg 11,88 17,00 Gün kurusu Kg 17,00 17,00 Naturel kuru kayısı kesme Kg 16,39 16,39 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 10,00 16,50

Kaynak: AA