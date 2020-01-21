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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,40-23,50 liradan satıldı.

21.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:18
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 23,40-23,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 23,40 23,50

Kuru kayısı Kg11,88

17,00

Gün kurusu Kg17,00

17,00

Naturel kuru kayısı kesme

 Kg16,39

16,39

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,00

16,50

Kaynak: AA
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