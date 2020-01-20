Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
20.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|27,00
|27,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,75
|22,00
|Gün kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
|Dut kurusu
|Kg
|20,00
|20,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,95
|15,95
Kaynak: AA