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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, jumbo kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.

20.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:44
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, kayısının kilogramı 27 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 27,0027,00

Kuru kayısı Kg10,75

22,00

Gün kurusu Kg20,00

20,00

Dut kurusu

 Kg20,00

20,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,95

15,95

Kaynak: AA
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