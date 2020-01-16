Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.
16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|45,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,16
|5,80
|Kuru kayısı
|Kg
|5,00
|30,00
|7 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|12,37
|12,37
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
|Kg
|15,30
|15,30
Kaynak: AA