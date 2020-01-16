Malatya Ticaret Borsası
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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.

16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 30,00

45,00

Endüstriyel kuru kayısı Kg5,16

5,80

Kuru kayısı Kg5,00

30,00

7 nolu şekerpare kayısı

 Kg12,37

12,37

Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg15,30

15,30

Kaynak: AA
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