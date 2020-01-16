Malatya Ticaret Borsası

16.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 30-45 lira arasında satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 30,00 45,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,16 5,80 Kuru kayısı Kg 5,00 30,00 7 nolu şekerpare kayısı Kg 12,37 12,37 Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg 15,30 15,30

Kaynak: AA