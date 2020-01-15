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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.

15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 30,0030,00

Kuru kayısı Kg12,00

16,20

Jumbo kayısı Kg12,85

12,85

Jumbo naturel kuru kayısı

 Kg20,30

20,30

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Kaynak: AA
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