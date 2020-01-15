Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
15.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:32
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|30,00
|30,00
|Kuru kayısı
|Kg
|12,00
|16,20
|Jumbo kayısı
|Kg
|12,85
|12,85
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|20,30
|20,30
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,50
|15,50
Kaynak: AA