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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.

14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:48
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel gün kurusu Kg 25,50

25,50

Kuru kayısı Kg13,34

18,56

Kesilmiş kuru kayısı Kg10,88

11,02

Gün kurusu Kg25,00

25,00

Kaynak: AA
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