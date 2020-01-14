Malatya Ticaret Borsası

14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:48

Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel gün kurusu Kg 25,50 25,50 Kuru kayısı Kg 13,34 18,56 Kesilmiş kuru kayısı Kg 10,88 11,02 Gün kurusu Kg 25,00 25,00

Kaynak: AA