Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
14.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:48
Malatya Ticaret Borsasında, natürel gün kurusu kayısının kilogramı 25,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel gün kurusu
|Kg
|25,50
|25,50
|Kuru kayısı
|Kg
|13,34
|18,56
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|10,88
|11,02
|Gün kurusu
|Kg
|25,00
|25,00
Kaynak: AA