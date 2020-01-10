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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.

10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg 33,06

33,06

1 nolu şekerpare kayısı Kg28,13

28,94

Kuru kayısı Kg9,00

19,00

Naturel kuru kayısı

 Kg14,00

14,00

Dut kurusu Kg19,60

19,60

Kaynak: AA
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