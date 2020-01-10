Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.
10.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:24
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 33,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|33,06
|33,06
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|28,13
|28,94
|Kuru kayısı
|Kg
|9,00
|19,00
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|14,00
|14,00
|Dut kurusu
|Kg
|19,60
|19,60
Kaynak: AA