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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, naturel kuru kayısının kilogramı 27,30 liradan satıldı.

09.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:54
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, naturel kuru kayısının kilogramı 27,30 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg 27,30

27,30

Kuru kayısı Kg13,92

13,92

1 nolu gün kurusu kayısı Kg20,00

20,00

1 nolu şekerpare kayısı Kg18,00

18,00

Kaynak: AA
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