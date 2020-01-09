Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, naturel kuru kayısının kilogramı 27,30 liradan satıldı.
09.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:54
Malatya Ticaret Borsasında, naturel kuru kayısının kilogramı 27,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
|Kg
|27,30
|27,30
|Kuru kayısı
|Kg
|13,92
|13,92
|1 nolu gün kurusu kayısı
|Kg
|20,00
|20,00
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|18,00
|18,00
Kaynak: AA