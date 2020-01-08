Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.
08.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kayısı 4 No'lu
|Kg
|30,41
|30,41
|Jumbo kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
|Kuru kayısı
|Kg
|10,79
|23,32
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,80
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|15,50
|15,50
Kaynak: AA