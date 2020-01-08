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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.

08.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kayısı 4 No'lu Kg 30,41

30,41

Jumbo kayısı Kg22,00

22,00

Kuru kayısı Kg10,79

23,32

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,80

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,50

15,50

Kaynak: AA
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