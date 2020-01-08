08.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:24

Malatya Ticaret Borsası'nda 4 No'lu organik kayısının kilogramı 30,41 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kayısı 4 No'lu Kg 30,41 30,41 Jumbo kayısı Kg 22,00 22,00 Kuru kayısı Kg 10,79 23,32 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 5,80 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,50 15,50

Kaynak: AA