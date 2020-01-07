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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.

07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 21,46

21,46

Kuru kayısı Kg13,87

17,87

Kesilmiş kuru kayısı Kg8,70

8,70

Kayısı çekirdeği iç tatlı

 Kg17,40

17,40

Kaynak: AA
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