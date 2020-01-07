Malatya Ticaret Borsası

07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:36

Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 21,46 21,46 Kuru kayısı Kg 13,87 17,87 Kesilmiş kuru kayısı Kg 8,70 8,70 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 17,40 17,40

Kaynak: AA