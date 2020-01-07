Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
07.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:36
Malatya Ticaret Borsasında, organik kuru kayısının kilogramı 21,46 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|21,46
|21,46
|Kuru kayısı
|Kg
|13,87
|17,87
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|8,70
|8,70
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|17,40
|17,40
Kaynak: AA