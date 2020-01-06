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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda, organik kuru kayısının kilogramı 19,04 liradan satıldı.

06.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda, organik kuru kayısının kilogramı 19,04 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg 19,04

19,04

Kuru kayısı Kg9,80

10,10

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,33

9,33

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg4,52

5,22

Kaynak: AA
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