Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda, organik kuru kayısının kilogramı 19,04 liradan satıldı.
06.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:38
Malatya Ticaret Borsası'nda, organik kuru kayısının kilogramı 19,04 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|19,04
|19,04
|Kuru kayısı
|Kg
|9,80
|10,10
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,33
|9,33
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,52
|5,22
Kaynak: AA