06.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:38

Malatya Ticaret Borsası'nda, organik kuru kayısının kilogramı 19,04 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 19,04 19,04 Kuru kayısı Kg 9,80 10,10 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,33 9,33 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,52 5,22

Kaynak: AA