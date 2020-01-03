Malatya Ticaret Borsası

03.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34

Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) 1 nolu şekerpare kayısı Kg 25,09 25,09 Kuru kayısı Kg 14,50 14,50 2 nolu şekerpare kayısı Kg 20,46 22,77 Kayısı çekirdeği acı kabuklu Kg 5,00 5,00

Kaynak: AA