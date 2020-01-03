Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.
03.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:34
Malatya Ticaret Borsasında 1 nolu şekerpare kayısının kilogramı 25,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|1 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|25,09
|25,09
|Kuru kayısı
|Kg
|14,50
|14,50
|2 nolu şekerpare kayısı
|Kg
|20,46
|22,77
|Kayısı çekirdeği acı kabuklu
|Kg
|5,00
|5,00
Kaynak: AA