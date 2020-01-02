Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|28,00
|28,00
|Kuru kayısı
|Kg
|16,24
|16,24
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,90
|23,90
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,40
|8,40
Kaynak: AA