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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 28,00

28,00

Kuru kayısı Kg16,24

16,24

Jumbo kayısı Kg23,90

23,90

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg8,40

8,40

Kaynak: AA
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