Malatya Ticaret Borsası

02.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:34

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 28 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 28,00 28,00 Kuru kayısı Kg 16,24 16,24 Jumbo kayısı Kg 23,90 23,90 Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,40 8,40

Kaynak: AA