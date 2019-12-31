Malatya Ticaret Borsası

31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo natürel kuru kayısı Kg 29,05 29,05 Kuru kayısı Kg 10,50 22,86 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,00 11,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 8,12 8,12 Gün kurusu kayısı Kg 14,50 14,50

Kaynak: AA