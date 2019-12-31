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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,05 liradan satıldı.

31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 29,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo natürel kuru kayısı Kg 29,05

29,05

Kuru kayısı Kg10,50

22,86

Kesilmiş kuru kayısı Kg11,00

11,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg8,12

8,12

Gün kurusu kayısı Kg14,50

14,50

Kaynak: AA
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