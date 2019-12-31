Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,05 liradan satıldı.
31.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo natürel kuru kayısının kilogramı 29,05 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo natürel kuru kayısı
|Kg
|29,05
|29,05
|Kuru kayısı
|Kg
|10,50
|22,86
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|11,00
|11,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|8,12
|8,12
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|14,50
|14,50
Kaynak: AA