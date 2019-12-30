30.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:16

Malatya Ticaret Borsası'nda organik 2 No'lu kayısının kilogramı 27 ila 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kayısı 2 No'lu Kg 27,00 28,00 Jumbo kayısı Kg 22,33 22,33 Kuru kayısı Kg 6,71 16,24 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,00 5,00 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 15,00 15,00

Kaynak: AA