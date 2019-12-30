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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik 2 No'lu kayısının kilogramı 27 ila 28 liradan satıldı.

30.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:16
Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda organik 2 No'lu kayısının kilogramı 27 ila 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kayısı 2 No'lu Kg 27,00

28,00

Jumbo kayısı Kg22,33

22,33

Kuru kayısı Kg6,71

16,24

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,00

5,00

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,00

15,00

Kaynak: AA
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