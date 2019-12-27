CANLI YAYIN: Yerli otomobilin tanıtımı başladı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.

27.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:32
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Natürel kuru kayısı Kg 20,75

20,75

Kuru kayısı Kg10,50

12,65

Kesilmiş kuru kayısı Kg9,28

9,28

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,80

Kesmelik kuru kayısı Kg6,25

6,25

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler