Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.
27.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:32
Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|20,75
|20,75
|Kuru kayısı
|Kg
|10,50
|12,65
|Kesilmiş kuru kayısı
|Kg
|9,28
|9,28
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,80
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|6,25
|6,25
Kaynak: AA