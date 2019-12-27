Malatya Ticaret Borsası

27.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:32

Malatya Ticaret Borsasında, natürel kuru kayısının kilogramı 20,75 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Natürel kuru kayısı Kg 20,75 20,75 Kuru kayısı Kg 10,50 12,65 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,28 9,28 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 5,80 Kesmelik kuru kayısı Kg 6,25 6,25

Kaynak: AA