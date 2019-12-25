Haberler » Ekonomi » Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

25.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 31 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg 31,00

31,00

Jumbo kayısı Kg25,36

25,36

Kuru kayısı Kg5,90

25,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,65

5,65

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,25

15,25

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler