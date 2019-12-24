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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 25,06 liradan satıldı.

24.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:06
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kayısının kilogramı 25,06 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı

 Kg25,06

25,06

Kuru kayısı Kg10,00

24,24

Gün kurusu Kg11,90

15,50

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg4,50

4,50

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg10,56

10,56

Kaynak: AA
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