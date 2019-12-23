Malatya Ticaret Borsası
Haberler » Güncel » Malatya Ticaret Borsası - Haber

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.

23.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:02
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı

 Kg9,75

30,00

Kesmelik kurusu kayısı Kg6,25

6,25

Organik kayısı 4 nolu

 Kg28,25

28,25

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg3,77

5,22

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg14,95

14,95

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler