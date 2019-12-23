Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.
23.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:02
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
|Kg
|9,75
|30,00
|Kesmelik kurusu kayısı
|Kg
|6,25
|6,25
|Organik kayısı 4 nolu
|Kg
|28,25
|28,25
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|3,77
|5,22
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|14,95
|14,95
Kaynak: AA