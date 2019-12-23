Malatya Ticaret Borsası

23.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:02

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 9,75 ile 30 lira arasında satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 9,75 30,00 Kesmelik kurusu kayısı Kg 6,25 6,25 Organik kayısı 4 nolu Kg 28,25 28,25 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,77 5,22 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 14,95 14,95

Kaynak: AA