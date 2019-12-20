Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 28,64 liradan satıldı.
20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 28,64 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|28,64
|28,64
|Kuru kayısı (paketli)
|Kg
|25,62
|25,62
|Natürel kuru kayısı
|Kg
|22,09
|22,09
|Kuru kayısı
|Kg
|15,70
|20,30
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|22,00
|22,00
Kaynak: AA