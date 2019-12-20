Malatya Ticaret Borsası

20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 28,64 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 28,64 28,64 Kuru kayısı (paketli) Kg 25,62 25,62 Natürel kuru kayısı Kg 22,09 22,09 Kuru kayısı Kg 15,70 20,30 Gün kurusu kayısı Kg 22,00 22,00

Kaynak: AA