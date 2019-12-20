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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 28,64 liradan satıldı.

20.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:44
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kayısının kilogramı 28,64 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg28,64

28,64
Kuru kayısı (paketli) Kg25,62

25,62

Natürel kuru kayısı Kg22,09

22,09

Kuru kayısı

 Kg15,70

20,30

Gün kurusu kayısı Kg22,00

22,00

Kaynak: AA
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