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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.

19.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kayısının kilogramı 24,82 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,82

24,82
Natürel kuru kayısı Kg22,62

23,78

Kuru kayısı Kg11,84

15,28

Kesilmiş kuru kayısı

 Kg8,70

8,70

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,00

15,00

Kaynak: AA
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