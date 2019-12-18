Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel 2 nolu kuru kayısının kilogramı 28,13 liradan satıldı.
18.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:34
Malatya Ticaret Borsasında naturel 2 nolu kuru kayısının kilogramı 28,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel 2 nolu kurusu kayısı
|Kg
|28,13
|28,13
|Kesilmiş kurusu kayısı
|Kg
|6,43
|6,43
|Kuru kayısı
|Kg
|11,00
|18,40
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|8,64
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|16,82
|16,82
Kaynak: AA