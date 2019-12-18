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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında naturel 2 nolu kuru kayısının kilogramı 28,13 liradan satıldı.

18.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:34
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında naturel 2 nolu kuru kayısının kilogramı 28,13 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel 2 nolu kurusu kayısı Kg 28,13

28,13

Kesilmiş kurusu kayısı Kg6,43

6,43

Kuru kayısı Kg11,00

18,40

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

8,64

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg16,82

16,82

Kaynak: AA
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