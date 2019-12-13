Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
|Kg
|22.00
|22.00
|Kuru kayısı
|Kg
|14,01
|14,01
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|4,14
|4,14
|Dut kurusu
|Kg
|18,00
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
|Kg
|4,29
|4,29
Kaynak: AA