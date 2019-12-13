Malatya Ticaret Borsası

13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu Kg 22.00 22.00 Kuru kayısı Kg 14,01 14,01 Endüstriyel kuru kayısı Kg 4,14 4,14 Dut kurusu Kg 18,00 18,00 Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg 4,29 4,29

Kaynak: AA