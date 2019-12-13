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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

13.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:36
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, gün kurusu kayısının kilogramı 22 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg22.0022.00
Kuru kayısı Kg14,01

14,01

Endüstriyel kuru kayısı Kg4,14

4,14

Dut kurusu

 Kg18,00

18,00

Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg4,29

4,29

Kaynak: AA
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