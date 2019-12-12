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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 23,78-24,94 liradan satıldı.

12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:50
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında, kayısının kilogramı 23,78-24,94 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,78

24,94
Gün kurusu kayısı Kg15,49

15,49

Kuru kayısı Kg 9,50

20,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg 5,22

 8,99

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg18,50

18,50

Kaynak: AA
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