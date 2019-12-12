Malatya Ticaret Borsası

12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:50

Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 23,78-24,94 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 23,78 24,94 Gün kurusu kayısı Kg 15,49 15,49 Kuru kayısı Kg 9,50 20,00 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,22 8,99 Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg 18,50 18,50

Kaynak: AA