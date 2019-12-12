Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 23,78-24,94 liradan satıldı.
12.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:50
Malatya Ticaret Borsasında, jumbo kayısının kilogramı 23,78-24,94 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|23,78
|24,94
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|15,49
|15,49
|Kuru kayısı
|Kg
| 9,50
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
| 5,22
| 8,99
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|18,50
|18,50
Kaynak: AA