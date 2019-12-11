Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50
Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo naturel kuru kayısı
|Kg
|29.00
|29.00
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|25,00
|25,00
|Kuru kayısı
|Kg
|13,34
|13,34
|Jumbo kayısı
|Kg
|20,50
|20,50
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
|Kg
|16,82
|16,82
Kaynak: AA