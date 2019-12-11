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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.

11.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:50
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında naturel kuru kayısının kilogramı 29 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg29.0029.00
Gün kurusu kayısı Kg25,00

25,00

Kuru kayısı Kg13,34

13,34

Jumbo kayısı

 Kg20,50

20,50

Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg16,82

16,82

Kaynak: AA
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