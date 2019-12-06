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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.

06.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:26
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kayısının kilogramı 24,21 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg24,2124,21
Kuru kayısı Kg17,68

19,28

Kesmelik kuru kayısı Kg5,50

5,50

Şekerpare kayısı (3 numaralı)

 Kg18,56

18,56

Kaynak: AA
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