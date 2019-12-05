Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.
05.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:00
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
|Kg
|21,74
|21,74
|Kuru kayısı
|Kg
|10,61
|12,65
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|7,00
|7,00
|Endüstriyel kuru kayısı
|Kg
|5,22
|5,22
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|14,50
|14,50
Kaynak: AA