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Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.

05.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:00
Malatya Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda kayısının kilogramı 21,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg21,7421,74
Kuru kayısı Kg10,61

12,65

Kesmelik kuru kayısı Kg7,00

7,00

Endüstriyel kuru kayısı

 Kg5,22

5,22
Kayısı çekirdeği içi (tatlı)

 Kg14,50

14,50

Kaynak: AA
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